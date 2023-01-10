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Haberler Borsa

SPK'dan piyasa bozucu işlemlere ilişkin açıklama

Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan büyük dalgalanmaların ardından SPK'dan açıklama geldi. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemlerin anlık olarak takip edildiği belirtilen açıklamada "Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır" denildi

Giriş: 10.01.2023 - 21:58 | Güncelleme: ABONE OL
SPK'dan piyasa bozucu işlemlere ilişkin açıklama
HABERTURK.COM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu eylem ve işlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

SPK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir."

'CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR'

"Bu kapsamda, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır."

GEÇEN CUMA BAŞ DÖNDÜRDÜ

Söz konusu açıklama son günlerde Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanmalar üzerine geldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz perşembe gününü yüzde 7.37'lik kayıpla tamamlamıştı. Cuma günü ise önce sabah saatlerinde yüzde 1.8'lik yükseliş yaşadı. Ardından yüzde 3 eksiye döndü. Öğleden sonra gelen alımlarla endeksin günlük yükselişi yüzde 5'i aştı. Günü ise yüzde 4.4'lük yükselişle tamamladı.

Buna benzer büyüklükte bir hareketlilik Avrupa veya ABD borsalarında yaşanmadı. Yurtiçinde de piyasayı derinden etkileyecek bir haber akışı olmadı.

BIST 100 cuma günkü yükselişin ardından ise dün günü yüzde 3.2 değer kaybederek 5.171 puandan kapadı.

BUGÜN DE DALGALANDI

Endekste bugün de sert dalgalanmalar yaşandı. BIST 100 sabah saatlerinde önce 5.068 puana geriledi. Daha sonra 5.184 puanın üzerine tırmandı. TSİ 16.00'dan sonra düşüşe geçti ancak özellikle 17.20'den sonra yani kapanışa yakın satışlar hızlandı. Söz konusu saatte 5.121 puanda olan BIST 100 günü yüzde 3.5'lik düşüşle 4.988 puandan kapattı.

Analistler küçük yatırımcıların panik alım-satımlarının ve algoritmik işlemlerin dalgalanmalarda etkili olduğunu ifade etti.

Ancak özellikle sosyal medyada SPK'nın işaret ettiği piyasa bozucu işlemler yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar henüz doğrulanmadı.

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