SPK'dan Gayrimenkul Yatırım Fonları Tebliği'nde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasların belirlendiği tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'nın Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklikler içeren yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamında, tebliğin gayrimenkul yatırım fonu bölümüne yeni bir madde eklendi.

Eklenen madde ile fon faaliyet ve yatırımlarının katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirileceğinin iç tüzük ve ihraç belgesinde belirtilmesi durumunda, fon unvanında "katılım" ibaresi kullanılabilecek.

Tebliğin gayrimenkul yatırım fonlarının temsili bölümünde yer alan maddede yapılan değişiklikle, yönetim kurulunun yetkisini devredebileceği personellerde düzenlemeye gidildi. Böylece, ilgili madde yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Fon, tüm faaliyetlerinin icrasında, kurucunun yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim kurulu, bu yetkisini bir veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline devredebilir ancak fonun kuruluş, katılma payı ihracı, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur."

Yönetim kurulu yetkisini, önceki tebliğe göre sadece bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebiliyordu.

Fon katılma paylarının ihracı

Tebliğin fon katılma paylarının ihracı bölümünde yer alan maddelerde düzenlemeye gidilirken, yeni bir madde de eklendi.

Tebliğde "Katılma payları, ihraç belgesinin kurulca onaylanmasını takiben iç tüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. Belirlenecek satış başlangıç tarihi, her durumda onaylı ihraç belgesinin kurucu tarafından teslim alınmasını takip eden 3 ayı geçemez. Bu süre zarfında katılma payları satışa sunulmayan fonların tasfiye edilmesi talebiyle 6 iş günü içerisinde kurula başvurulması zorunludur." şeklinde yer alan madde, şöyle değiştirildi:

"Katılma payları, ihraç belgesinin kurulca onaylanmasını takiben iç tüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. Belirlenecek satış başlangıç tarihi, her durumda onaylı ihraç belgesinin kurucu tarafından teslim alınmasını takip eden 6 ayı geçemez. Bu süre zarfında katılma paylarının satışına başlanmamış fonların tasfiye edilmesi talebiyle 6 iş günü içerisinde kurula başvurulması zorunludur. Satış başlangıç tarihine kadar kurulca onaylanmış bilgilendirme dokümanlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde kurucu tarafından bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişikliklere onay verilmesi talebiyle derhal kurula başvurulur."

İlgili bölüme eklenen maddeyle de katılma paylarının gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler ve gayrimenkule dayalı haklar karşılığında satılabilmesi için iç tüzük ve ihraç belgesinde bu yönde hüküm bulunması zorunluluğu getirildi.