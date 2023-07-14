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        SPK'dan 3 halka arza onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurularını onayladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 09:42
        3 yeni halka arz geliyor
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        SPK haftalık bültenine göre, kurul Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin pay başına 25 liradan, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret'in pay başına 39,50 liradan, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın pay başına 8,90 liradan ilk halka arzını, İş Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar 145 milyon lira, Suwen Tekstil Sanayi Pazarlamanın 168 milyon lira, Galata Wind Enerjinin 5 milyon 208 bin 542,35 lira, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 240 milyon lira, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 728 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerin 89 bin 350 lira tutarındaki bedelli, sermaye artırımı başvurusunu, Odeabankın 750 milyon lira, Ünlü Yatırım Holdingin 500 milyon lira, TEB Finansmanın 350 milyon lira, Fiba Faktoringin 359 milyon lira, Lider Faktoringin 130 milyon lira, Atılım Faktoringin 70 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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        58 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

        ''xtrade” “Zonex Capital”, “Aroon Capital”, “Bigas Capital” “Katılım Capital Markets” “Ottoman Forex”, “Garanti Markets” ve “Fxtrd” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 7 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 58 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

        Kurul, Koç Holding ve Aygaz'ın 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak, Aygaz’ın aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler AŞ'nin sermayesinin yüzde 3,93’üne denk gelen Koç Finansal Hizmetler AŞ paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding'e devredilmesi ve Holding tarafından bahsi geçen Koç Finansal Hizmetler paylarının devralınması suretiyle gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin ilgili şirketler tarafından hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

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