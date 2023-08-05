Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Borsa SPK'dan 3 halka arz için onay! Ağustos ayında hangi şirketler halka arz edilecek, talep toplama tarihleri belli oldu mu? - Borsa Haberleri

        SPK'dan 3 halka arz başvurusu için onay geldi! İşte Ağustos ayı halka arz talep toplama tarihleri

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arz başvurusunu onayladı. SPK'dan yapılan açıklamaya göre; İzdemir Enerji (IZENR), Tatlıpınar Enerji (TATEN), Ofis Yem Gıda (OFSYM) şirketleri Ağustos ayı itibarıyla halka arz ediliyor. Yaşanan bu gelişme, "Ağustos ayında hangi şirketler halka arz edilecek, hisse fiyatı ne kadar, talep toplama tarihleri açıklandı mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte SPK halka arz takvimi ile talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Borsa İstanbul yatırımcıları SPK tarafından yayımlanan Ağustos ayı halka arz takvimini gündemine aldı. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu 3 şirketin halka arz başvurusunu geçtiğimiz günlerde onaylarken, halka arz edilecek şirketler merak konusu oldu. Peki, "Ağustos ayında hangi şirketler halka arz edilecek, hisse fiyatı ne kadar, talep toplama tarihleri açıklandı mı?" İşte SPK ile halka arz tarihleri...

        • 2

          AĞUSTOS AYINDA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arz başvurusunu onayladı.

        • 3

          İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ

          İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 500 milyon TL olan mevcut sermayesinin 575 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL pay ile İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 40,1 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 115,1 milyon TL pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 23,02 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

          1 TL nominal değerli paylar 19,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

        • 4

          TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ

          Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin 245,4 milyon TL olan mevcut sermayesinin 280,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 35,1 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan; Ali İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 7,02 milyon TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 21,06 milyon TL TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ’nin sahip olduğu 7,02 TL nominal değerli olmak üzere toplam 70,2 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

          1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

        • 5

          OFİS YEM GIDA HALKA ARZ

          SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ofis Yem Gıda'nın 130 milyon TL olan mevcut sermayesinin 146,25 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 16,25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Galip Yeşilbaş’a ait 2,6 milyon TL, Salih Yeşilbaş’a ait 2,6 milyon TL ve Selim Yeşilbaş’a ait 1,3 milyon TL olmak üzere toplam 22,75 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

          1 TL nominal değerli paylar 27,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

        • 6

          HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          TATEN

          Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.

          10-11 Ağustos 2023

          OFSYM

          Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

          10-11 Ağustos 2023

          IZENR

          İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

          8-9-10 Ağustos 2023

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Habertürk Anasayfa