SPK'dan 2 şirketin halka arzına onay

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SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 8,80 liradan, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin hisse başına 2,29 liradan halka arzına onay verdi.

Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 100 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına izin veren Kurul, Ata Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 90 milyon liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 135 milyon liralık, Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ'nin 2 milyar 300 milyon liralık, Odea Bank AŞ'nin 2 milyar 370 milyon liralık, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 289 milyon liralık, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 8 milyar 800 milyon liralık, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 1 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusunu uygun buldu.

Kurul tarafından, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 27 Mayıs 2021-07 Temmuz 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yapılan inceleme sonucunda 23 kişi ve 1 şirkete toplam 22,2 milyon liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (NUGYO) pay piyasasında da 26 Temmuz 2021-15 Eylül 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yapılan inceleme sonucunda 7 kişiye toplam 1 milyon 323 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Öte yandan, Kurul tarafından, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A’nın (BBVA), Garanti Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (Garanti YO) dolaylı ve Garanti Faktoring AŞ’nin (Garanti Faktoring) doğrudan ana ortağı olan Türkiye Garanti Bankası AŞ sermayesinin yüzde 50,15’ini temsil eden paylara yönelik BBVA tarafından gerçekleştirilen gönüllü pay alım teklifi sonucu, BBVA tarafından Garanti Bankasının yönetim kontrolünün elde edilmesi sonucu Garanti YO ve Garanti Faktoringde yönetim kontrolünün dolaylı olarak elde edilmesi nedeniyle II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde BBVA için doğan Garanti YO ve Garanti Faktoringin diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebinin, anılan Tebliğ’in 18. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca olumlu karşılanması kararı alındı.