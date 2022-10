SPK'da üst düzey 2 atama

AA

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevinden alınarak, yerine Enver Usca getirildi.

Öte yandan SPK Üyesi Ali Akay'ın da görevine son verildi. Akay'dan boşalan SPK Üyeliği görevine ise Bülent Murat Haholu atandı.

Enver Usca, 1975'te Mersin'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Silifke'de tamamlayan Usca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Usca, Gazi Üniversitesi'nde ticaret hukuku üzerine yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlarken, ABD Pacific McGeorge School of Law'da da hukuk alanında master yaptı.

İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitiren Usca, avukatlık stajını tamamladıktan sonra bir süre hakim ve savcı adayı olarak çalıştı.

Usca, 1999'da Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak başladığı SPK'deki mesleki kariyerine Uzman Hukukçu ve Başuzman Hukukçu olarak devam etti.

SPK'de Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı ve son olarak Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Usca, üniversitelerde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine dersler veriyor. Evli ve iki çocuk babası olan Usca'nın çeşitli dergilerde yayımlanmış akademik çalışmaları da bulunuyor.

Bülent Murat Haholu, 1974'te doğdu. 1996'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Haholu, 1997'de SPK'de Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Haholu, 2001'de uzman olarak atanmasının ardından 2004'te Atılım Üniversitesi'nde işletme yönetimi alanında MBA derecesi aldı.

2007'de American University Washington College of Law’da Business and Financial Regulation üzerine LL.M programını tamamlayan Haholu, kamuyu aydınlatma konusunda Avrupa Birliği düzenlemelerinin ülke mevzuatına alınmasına yönelik projelerde çalıştı. Haholu ayrıca, menkul kıymetleştirme üzerine mevzuat çalışmalarında görev alarak varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve kira sertifikalarının sermaye piyasalarına kazandırılmasına katkı sağladı.

Haholu, 2009-2016 döneminde Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nde kamunun aydınlatılmasından sorumlu birimde Grup Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2017'de Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi'nde Daire Başkanı olarak görev yapan Haholu, son olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.