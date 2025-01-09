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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK bir şirketin halka arzına onay verdi - İş-Yaşam Haberleri

        SPK bir şirketin halka arzına onay verdi

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:37 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:37
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        SPK bir şirketin halka arzına onay verdi
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        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin satış fiyatını 38,70 liradan ilk halka arz başvurusunu onayladı.

        Kurul, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve söz konusu fon paylarının kurul kaydına alınması talebi olumlu karşıladı.

        Bir milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli DK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ünvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verildi.

        SPK, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine karar verdi.

        MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirket hakkında idari para cezasının uygulandı.

        Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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