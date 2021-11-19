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SPK, haftalık bülteninde yasadışı kaldıraçlı foreks işlemi yapan 56 web sitenin kapatılması için yasal sürecin başlatıldığını açıkladı. SPK'den yapılan açıklamada "Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kapatılması istenen 56 web sitesi şöyle:

https://eniyiaracikurum.net

https://referancefx19.com

https://royexmarkets29.com

https://livafx8.com

https://compaqfx.com

https://finanscapitalmarkets32.com

https://lp.olivemarkets97.com

https://olivemarkets97.com

https://tr.fx-yurtdisi.biz

https://tr.forexanalizlerim.net

https://poundfx43.com

https://fbs-turkey-broker.com

https://www.destekfx81.com

https://62galafx.com

https://lotascapital66.com

https://www.fundfx20.com

https://gafx69.com

https://www.yapifx33.com

https://www.forexekaydol44.com

https://www.priceboxfx20.com

https://www.idolfx40.com

https://fibermarkets37.com

https://balfx52.com

https://truvafx42.com

https://www.liberalfx46.com

https://www.trforex44.com

https://demoforeks67.com

https://www.demohesapac50.com

https://www.forextr85.com

https://www.zesforex39.com

https://www.8balansfx.com

https://phaseforex83.com

https://www.hftrade26.com

https://gannmarkets80.com

https://ekolfx137.com

https://gkmforex67.com

https://klasfx114.com

https://idealfx60.com

https://kalefx88.com

https://yorkmarkets23.com

https://www.forexnedir49.com

https://albabrokers10.com

https://indexfx21.com

https://winexmarkets40.com

https://www.hizlifx148.com

https://www.trendfx102.com

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