Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Borsa SPK 3 halka arzı onayladı - Borsa Haberleri

        SPK 3 halka arzı onayladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim, Tatlıpınar Enerji Üretim ve Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret'in halka arzını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        SPK 3 halka arzı onayladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SPK haftalık bültenine göre kurul, İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin pay başına 19 liradan, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin 22,50 liradan, Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 27,20 liradan ilk halka arzını, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 614 milyon 380 bin lira, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 121 milyon 550 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Huzur Faktoring AŞ'nin 100 milyon lira, İnfo Yatırım ve Gayrimenkul Değerler AŞ'nin 770 milyon lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 1 milyar lira, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon lira, Turkish Bank AŞ'nin 150 milyon lira, Hektaş Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, QNB Finansbank AŞ'nin 10 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

        Kurul, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 5 kişiye, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ (BRKO) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan 06.01.2022 tarihli ihracat çalışmalarına ilişkin özel durum açıklaması ve 31.03.2022 tarihindeki finansal rapor açıklaması öncesinde ve sonrasında BRKO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 1 kişiye idari para cezası uygulanmasına, ''https://indfonyonetimi.com'' internet sitesine erişimin engellenmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

        SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

        Kurul, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından ‘‘Levent Varlık Kiralama Anonim Şirketi’’ unvanlı bir varlık kiralama şirketinin kuruluşuna ilişkin hazırlanan esas sözleşme metnine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Trump hakim karşısında
        Trump hakim karşısında
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Kartal gergin maçta turladı!
        Kartal gergin maçta turladı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Habertürk Anasayfa