Spinners grubunun hayatta kalan son üyesi Henry Fambrough hayatını kaybetti

1970'li yılların ünlü gruplarından olan ve 'I’ll Be Around','The Rubberband Man' ve 'Love Don't Love Nobody'gibi şarkılarla tanınan Spinners grubunun hayatta kalan son üyesi Henry Fambrough'un, Kuzey Virginia'daki evinde öldüğü açıklandı.

Duyuruyu grubun sözcüsü Tanisha Jackson yaparken ölüm nedenini ise belirtmedi.

Kasım ayında Rock & Roll Onur Listesi'ne alınan grubun orijinal kadrosunda Henry Fambrough'un yanı sıra Billy Henderson, Pervis Jackson, Bobby Smith, Philippe Wynne ve John Edwards da bulunuyordu. Stevie Wonder ile ortak yazdıkları 'It's A Shame' grubun ilk hiti olmuş Bilboard'un Hot 100 listesinde 14. sıraya kadar yükselmişti. Bu şarkıyla Atlantic Records ile anlaşma imzalamışlardı. Peşinden Dionne Warwick'le yaptıkları Then Came You şarkısı hit olurken 1974'ün Hot 100 listesinde 1 numara oldu. 10 Mayıs 1938 Detroit doğumlu olan şarkıcının tam adı Henry Lee Fambrough'du. Başlangıçta Domingoes olarak kurulan Spinners grubu Detroit'in kuzeyindeki Ferndale'de kuruldu. 10 yıl sonra Motown Records'la anlaşma yapmışlardı.