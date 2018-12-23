Kaza, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Yönder idaresinde spin atan otomobil, karşıdan gelen Hüdaverdi Çetin idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. İHA'nın haberine göre; hızını alamayan Emin Yıldırım idaresindeki diğer bir sürücü ise arkadan çarparak kazaya karıştı.

Kazanın etkisiyle 3 araç, savrularak yoldan çıktı. Hurdaya dönen araçların sürücüleri ile Esin Yıldırım, Defne Yıldırım, Günay Yıldırım, Eyüp Batman ve Harun Çelebi yaralandı Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yolcular itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.