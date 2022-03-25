Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 'Nesli tehlike altında olan türlerin tekrar eski yerlerine kazandırılması' için proje başlattı.
DHA'nın haberine göre proje kapsamında Manisa Spil Dağı Milli Parkı'na, popülasyonu çeşitli nedenlerle kalmayan kızıl geyik bırakılması için geçen ocak ayı itibariyle çalışma başlatıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Kızıl Geyik Üretim İstasyonu'ndan getirilen 3'ü erkek 9 kızıl geyik, yem ve su desteğiyle adaptasyon sürelerini tamamlamalarının ardından Spil Dağı Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı.
Böylelikle geyiklerin, eski yaşam alanı olan Spil Dağı Milli Parkı'nda yeniden üreyerek tür çeşitliliği sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Geyiklerin doğaya salınmasının ardından bir açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Adil Şencan, "1968 yılında 6 bin 801 hektar saha üzerinde kurulan Spil Dağı Milli Parkı, 78 endemik türün bulunduğu çok ender bir coğrafya. Çok eski tarihlerdeki bilgi ve kayıtlarımızda Spil Dağı'nda geyiklerin bulunduğu söyleniyor. Biz de doğada yok olmuş türlerin tekrar yaşam şartlarına yerleşmesi amacıyla Bursa Geyik Üretim Merkezi'nden 9 geyiğimizi alana getirdik. Bunların 6'sı dişi, 3'ü de erkek. Sahaya adaptasyon amacıyla 6'sı ilk etapta salındı. Bugün de 3'ünü adaptasyon sonrası doğaya saldık. Spil Dağı'nı tekrar geyiklerin dolaşacağı bir alan haline getiriyoruz" diye konuştu.
Kızıl geyiklerin nesli koruma altında olan türler olduğunu belirten Şencan, şöyle devam etti:
"Kızıl geyikler nesli koruma altında olan türler. Koruma altında olan türler için para cezasından daha çok söz konusu türlerin avlanması, kaçak avcılığa müsaade edilmesi durumunda hapis cezası verilmektedir. Popülasyonu devamlı olarak kontrol altında tutuyoruz. Belirli noktalara 15 fotokapan yerleştirdik. Hem gelişimlerini hem de her yıl sayımlarını yaparak kontrol edeceğiz. Spil Dağı Milli Parkı'ndan vatandaşların tarlalarına gelen geyikler olabilir. Bizim orada yapacağımız, sadece onlara iyi davranmak, ürkütmemek. Bunlar zaten yabani geyikler. İnsanı görünce zaten kaçacaklardır."
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