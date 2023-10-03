Spartak Trnava Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Anton Malatinsky Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek taraftarlar, Spartak Trnava Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırmaya başladı. Peki, "Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Spartak Trnava Fenerbahçe maçında öne çıkan detaylar...