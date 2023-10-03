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        Haberler Spor Futbol Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'i 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler Spartak Trnava karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde Spartak Trnava Fenerbahçe maçının tarihi ve saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 03.10.2023 - 23:32
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        • 1

          Spartak Trnava Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Anton Malatinsky Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek taraftarlar, Spartak Trnava Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırmaya başladı. Peki, "Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Spartak Trnava Fenerbahçe maçında öne çıkan detaylar...

        • 2

          SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

          Spartak Trnava Fenerbahçe maçı 5 Ekim Perşembe günü oynanacak.

          Zorlu mücadelenin başlama saati 22:00 olarak açıklandı.

        • 3

          SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçına sahne olacak Spartak Trnava Fenerbahçe karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

          1- Ludogorets / 3 Puan (+4 Averaj)

          2- Fenerbahçe / 3 Puan (+2 Averaj)

          3- Nordsjaelland / 0 Puan (-2 Averaj)

          4- Spartak Trnava / 0 Puan (-4 Averaj)

        • 5

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Kent, King, Zajc, Batshuayi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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