Kulüpten yapılan açıklamada, 2017 yılında bu yana Sparta Prag forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusuna, takıma verdiği katkılar için teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Galatasaray altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Semih Kaya, bazı dönemler sakatlık sorunları yaşadığı Sparta Prag formasıyla 33 karşılaşmada 2 gole imza attı.