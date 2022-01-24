Spam klasöründe 3 milyon dolarlık ödül buldu

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Talihli Laura Spears, 31 Aralık 2021 çekilişi için Michigan Piyango sitesinde bir bilet satın almıştı. Ancak kendisine ödülün çıkacağına pek ihtimal vermeyen Spears daha sonra bu bileti unuttu.

Geçtiğimiz haftalarda Spears, başka bir maili bulmak için spam klasörüne göz attığı sırada 3 milyon dolarlık ödülü kazandığını şans eseri fark etti.

CNN International'da yer alan habere göre Michigan Piyango yetkililerine verdiği demeçte Spears, "Facebook'ta Mega Millions ikramiyesinin oldukça yükseldiğini belirten bir reklam gördüm. Ardından hesabıma girdim ve bir bilet aldım. Bir süre sonra, birinden gelen eksik bir e-posta arıyordum, bu yüzden e-posta hesabımdaki spam klasörünü kontrol ettim. İşte o zaman piyangodan bir ödül kazandığımı söyleyen bir e-posta gördüm. Okuduklarıma inanamadım, bu yüzden e-postadaki mesajı onaylamak için Piyango hesabıma giriş yaptım. Tüm bu yaşananlar hala benim için şoke edici. Gerçekten 3 milyon dolar kazandığıma inanamıyorum" dedi.

Geçen hafta piyango merkezinden ödülünü alan Spears, kazancını ailesiyle paylaşmayı ve erkenden emekli olmayı planladığını söyledi.