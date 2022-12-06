Napoli Teknik Direktörü, Eljif Elmas'ın çok yönlü bir futbolcu olduğunu anlatarak, "Eljif Elmas, oynasa da oynamasa da benim gözümün nuru. Her pozisyonda oynayabilen, karakter olarak müthiş bir insan. Sürekli çalışmak ve gelişmek isteyen bir futbolcu. 90 dakika oynatsam gol atıp, asist yapıyor ve maçı kazandırıyor. 10 dakika oynasam yine maç kazandırabilen bir futbolcu. Ayrıca futbolun kirli yönünü de oynuyor. Koşan, baskı yapan, top kapan, çalışan bir futbolcu. Ne olursa olsun benim gözünüm nuru olarak kalacaktır." şeklinde konuştu.