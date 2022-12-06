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Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istiyor

Napoli Teknik Direktörü Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istiyor

Serie A'da açık ara liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istediğini söyledi. İtalyan çalıştırıcı ayrıca Fatih Terim'e de övgülerde bulundu

Giriş: 06.12.2022 - 15:47 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) açık ara liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istediğini söyledi.

  • 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde kampa giren mavi-beyazlı takımın teknik direktörü, AA muhabirine açıklamada bulundu.

  • Bir gün Türkiye'de çalışıp çalışamayacağının sorulması üzerine dünyaca ünlü teknik adam, "Burada antrenörlük yapmak güzel olur. Keşke bir gün burada antrenörlük yapabilsem. Çok kaliteli hocalar buraya tesadüfen gelmedi." dedi.

  • Adana Demirspor'da Vincenzo Montella, VavaCars Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ve Corendon Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin çalıştığını hatırlatan Spalletti, "Şu anda Montella, Pirlo ve Farioli burada. Farioli'yi çok yakından tanırım, arkadaşım. Onun ne kadar kaliteli bir futbol adamı ve potansiyelli olduğunu bilirim. Montella da puan tablosunda 3. sırada. Fenerbahçe ile Galatasaray arkasında yer almak için olağanüstü bir şeyler yapmış olmalı. Kendisi benim eski futbolcum. O dönemde bile kendisinden bir şeyler öğreniyordum. Teknik adam olarak da karşı karşıya geldik. Futbolcu veya teknik adam olarak karşılaştığımızda ne kadar zorlu bir rakip olduğunu her zaman gördüm. Futbol bilgisi çok üst düzey. Şimdi hoca olarak da herkese kanıtlıyor. Kendisine karşı mağlubiyetler yaşadım. Bir gün Türkiye'de antrenörlük yapmak isterim." diye konuştu.

     

  • "TÜRK FUTBOLU DA AVRUPA SEVİYESİNDE"

    Kariyerinde Roma, Udinese, Zenit ve Inter gibi takımları çalıştıran Spalletti, Türk futbolunun Avrupa seviyesinde olduğunu dile getirdi.

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