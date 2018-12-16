SPAL: 0 - Chievo: 0 (Maç sona erdi)

SPAL ile Chievo İtalya Serie A mücadelesinde karşılaştı.SPAL mücadeleye şu 11'le başladı: Alfred Gomis, Kevin Bonifazi, Francesco Vicari, Felipe, Simone Missiroli, Jasmin Kurtic, Pasquale Schiattarella, Manuel Lazzari, Mirco Antenucci, Andrea Petagna, Mohamed FaresChievo takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Stefano Sorrentino, Federico Barba, Mattia Bani, Luca Rossettini, Pawel Jaroszynski, Ivan Radovanovic, Emanuele Giaccherini, Perparim Hetemaj, Mehdi Leris, Sergio Pellissier, Riccardo MeggioriniKarşılaşma golsüz bitti. İlk yarıda Chievo oyuncusu Pawel Jaroszynski sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında SPAL takımında Andrea Petagna, Mirco Antenucci, Pasquale Schiattarella oyundan çıkarken Sergio Floccari, Alberto Paloschi, Mattia Valoti mücadeleye dahil oldu, Chievo takımında ise Valter Birsa, Mariusz Stepinski, Sofian Kiyine girdi, Emanuele Giaccherini, Sergio Pellissier, Mehdi Leris çıktı.İddaa'da 135 koduyla açılan bu maçta beraberliğe oynayanlar 3.00 oran kazanmış oldu.SPAL takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Chievo ise bu süreçte 3 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 1 kez yenildi.