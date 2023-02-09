Hatay'da görevli Uzman Çavuş Rıfat (28), eşi Hilal Nur (25) ile çocukları Eyüp Asaf (5) ve 6 aylık Hira Nur Uzunmehmet, depreme uykularında yakalandı. Depremde, ailenin oturduğu bina da yıkıldı.

Çifti enkaz altından sağ kurtaran ekipler, çocukların ise cansız bedenlerine ulaştı. 2 kardeşin cenazeleri, Trabzon'a getirilirken, anne Uzunmehmet'in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İki kardeş için Yomra ilçesinde cenaze düzenlendi. Yokuşlu Mahallesi'ndeki cenazeye; depremden yaralı kurtulup, tedavisi sonrası taburcu edilen çocukların babası Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile çok sayıda kişi katıldı.