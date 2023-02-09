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Sözün bittiği kare! Enkazdan kurtarılan uzman çavuş babanın 2 çocuğuna vedası

Hatay'da eşi Hilal Nur ile depremde yıkılan binadan sağ çıkarılan Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, hayatını kaybeden çocukları 5 yaşındaki Eyüp Asaf ile 6 aylık Hira Nur'u, Trabzon'da toprağa verdi. Cenazede taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat Uzunmehmet'i silah arkadaşları da yalnız bırakmadı

Giriş: 09.02.2023 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
Sözün bittiği kare! Enkazdan kurtarılan babanın 2 çocuğuna vedası - Deprem haberleri
DHA

Hatay'da uzman çavuş, depremde kaybettiği 2 çocuğunu gözyaşlarıyla Trabzon'da toprağa verdi.

Hatay'da görevli Uzman Çavuş Rıfat (28), eşi Hilal Nur (25) ile çocukları Eyüp Asaf (5) ve 6 aylık Hira Nur Uzunmehmet, depreme uykularında yakalandı. Depremde, ailenin oturduğu bina da yıkıldı.

ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çifti enkaz altından sağ kurtaran ekipler, çocukların ise cansız bedenlerine ulaştı. 2 kardeşin cenazeleri, Trabzon'a getirilirken, anne Uzunmehmet'in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

TABURCU OLUP GELDİ

İki kardeş için Yomra ilçesinde cenaze düzenlendi. Yokuşlu Mahallesi'ndeki cenazeye; depremden yaralı kurtulup, tedavisi sonrası taburcu edilen çocukların babası Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile çok sayıda kişi katıldı.

ACILI BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenazede taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat Uzunmehmet'i silah arkadaşları da yalnız bırakmadı. 2 kardeş, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

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