Galatasaray'ın Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarabilmek için lisansını askıya aldığı Mbaye Diagne, sosyal medya üzerinden sitem etti.

Instagram hesabından açıklama yapan Senegalli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bana gel dediler, geldim. Git dediler, gittim. Galatasaray'ı savunmak için her zaman elimden geleni yaptım. Sizi seviyorum, umarım anlarsınız. Yakında görüşürüz."

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıklamıştı.

30 yaşındaki futbolcunun Nisan ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

UEFA listesinden çıkarılan Diagne'nin lisansı askıya alınmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Mbaye Diagne, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.