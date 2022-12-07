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Sözleşmeliye kadroda son durum: Sözleşmeliye kadro düzenlemesi şartları neler, kimleri kapsıyor ve ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeliye kadroda son durum: Sözleşmeliye kadro düzenlemesi şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda çalışan binlerce memurun beklediği sözleşmeliye kadro detaylarının genişletildiğini ifade etti. İşte, 2022 sözleşmeliye kadroda son durum...

Giriş: 07.12.2022 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmeliye kadroda son durum binlerce memur, öğretmen, sağlıkçı ve din görevlisinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından sözleşmeliye kadro detaylarını duyurdu. Sözleşmeli memurların devlet kadrosuna dahil edilmesine ilişkin çalışmalarda sona gelindi. İşte, Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin şartları ve kapsamı hakkında merak edilenler...

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERE VERİLECEK?

    Sözleşmeli personel çalıştırılması ilişkin esasların yer aldığı mevzuata göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

    Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

    Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

    Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

    Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

  • "KADROLARA İLİŞKİN KARARLAR ALINDI"

    Gerçekleştirilem son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum açıklamasında bulundu. Erdoğan,

    "Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur." dedi.

  • "SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNÜ YENİDEN BELİRLEDİK"

    Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.

  • "3 YILI DOLDURMUŞ SÖZLEŞMELİ ADAY MEMURLUĞA GEÇEBİLECEK"

    Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir.

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