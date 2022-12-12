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Sözleşmeliye kadroda son durum nedir 2022? Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsayacak?

Sözleşmeliye kadroda son durum nedir 2022? Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren duruma ilişkin son haberleri bir araya getirdik. İşte, sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek sorusunun cevabına ilişkin ayrıntılar...

Giriş: 12.12.2022 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmelilerin kadroya geçişine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Söz konusu duruma dair hükümet kanadından kritik açıklamalar geldi. İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları ve son durumla ilgili detaylar...

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; TBMM 2023 bütçe görüşmelerinde sözleşmeliye kadro konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, teknik olarak çalışmada sona gelindiğini açıkladı. 

    Sözleşmeli memurlara, öğretmenler, aile hekimi çalışanları, üniversite hocaları, sağlık çalışanları ve sanatçılar kapsamı içine alan sözleşmeliye kadroda 500 bine ulaşacak sayının gündemde olduğunu duyurdu.

    Bakan Bilgin'in satır başları;

    - Yaptığımız düzenlemeyle sözleşmeleri personelleri hemen kadroya geçiriyoruz.

    - Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz.

    - Bunların içerisinde sağlık çalışanı, sanatçı ve üniversite çalışanları da var. Sayı 500 bine yakın. Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim.

    - Bu arada geçici işçi sorununu da çözüyoruz. Onu da Meclis’in gündemine getireceğiz.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERE VERİLECEK?

    Sözleşmeli personel çalıştırılması ilişkin esasların yer aldığı mevzuata göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

    Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

    Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

    Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

    Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

  • "KADROLARA İLİŞKİN KARARLAR ALINDI"

    Gerçekleştirilem son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum açıklamasında bulundu. Erdoğan,

    "Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur." dedi.

  • "SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNÜ YENİDEN BELİRLEDİK"

    Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.

  • "3 YILI DOLDURMUŞ SÖZLEŞMELİ ADAY MEMURLUĞA GEÇEBİLECEK"

    Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir.

  • "424 BİN SÖZLEŞMELİ İSTERSE KADROYA GEÇEBİLECEK"

    Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

  • AK PARTİ KANADINDAN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

    Akbaşoğlu, merak edilen 'EYT ve sözleşmeli personel' gündemiyle ilgili konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER KADROYA GEÇECEK Mİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı. Sözleşmeli personele kadro alımında kapsam genişletiliyor. Bakan Vedat Bilgin, “Sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz." dedi.

    Buna göre, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. 

    Bakan Bilgin "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

    Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

  • KADROYA GEÇECEK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER HANGİLERİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda açıklama yaptı. Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

  • KADROYA GEÇEMEYECEK SÖZLEŞMELİLER KİMLER?

    Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

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