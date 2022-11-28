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Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye ve taşerona kadroda sona gelindi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak!

Sözleşmeliye kadro taslağı hazırlandı. Yaklaşık 600 bin 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya alınmasına ve 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin düzenlemede sona gelindi. Konunun 28 Kasım 2022 bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İşte sözleşmeliye ve taşerona kadro ile ilgili detaylar...

Giriş: 28.11.2022 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmeli ve taşrona kadro konusunda sona gelindi. Yaklaşık 600 bin memur ilgilendiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi tamamlandı. Detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak” dedi. Heyecanla beklenen konuya ilişkin detaylar haberimizde...

  • TASLAK İLE SÖZLEŞMELİLERİN HAKLARI DEĞİŞİYOR!

    Sözleşmeli memura kadroda taslak hazırlandı ve sona gelindi. Sözleşmeli olarak nitelendirilen memurlar KPSS puanına göre 4B kadrolarında istihdam edilenleri kapsıyor. Bu sözleşmeli personelller hazırlanan taslak ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçecekler. Bu geçiş ile beraber memurların sosyal ve mali hakları da değişecek.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARKA ARKAYA AÇIKLAYACAĞIZ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrasında gelen bir soru üzerine sözleşmelilerin kadroya girişiyle ilgili şunları söyledi:

    "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli personel düzenlemesinin 28 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını belirten Bakan Bilgin "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya göre Kasım ayı sonuna kadar çalışmanın tamamlanması bekleniyor.

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