SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde özel ekip oluşturulmuştu. Kamuda bulunan 600 bin sözleşmeli personel için çalışmanın Ekim ayında Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.