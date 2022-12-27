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Sözleşmeliye kadro meclise geldi mi, ne zaman gelecek?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro düzenlemesindeki son durumu mecliste açıkladı. Yaklaşık 500 bin kişinin yararlanacağı kadro düzenlemesinde son gelişmeleri sizler için derledik. İşte 90 bin taşerona ve sözleşmeliye kadro şartları...

Giriş: 27.12.2022 - 20:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sözleşmeli çalışanlar tarafından merakla beklenen kadro düzenlemesi kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin  çalışmalarda son aşamaya gelindiğini vurgularken, yıl sonuna işaret etti. Peki, Sözleşmeliye kadro meclise geldi mi, ne zaman gelecek? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

     

  • BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro düzenlemesindeki son durumu TBMM'de açıkladı. Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

  • "500 BİNE YAKIN SAYI GÜNDEMDE!"

    Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

  • "ÇALIŞMA TEKNİK OLARAK BİTTİ"

    Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

  • "GEÇİCİ İŞÇİLER MESELESİNİ ÇÖZÜYORUZ"

    Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO YASASI SON OLARAK 2013'DE ÇIKMIŞTI

    Daha önce 2011 ve 2013 yıllarındaki sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 4Bli personel 4A'lı olmuştu. 2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personelin ise 4A'lı olması sağlanmıştı.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI?

    3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalarının Ocak ayında tamamlanacağına dikkat çeken  Ak Parti Grup Başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; “3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeyi yaptık, Temmuz’da hayata geçirdik. 15 Ocak itibari ile 3600 ek gösterge bütün memur ve emeklilerimiz için yürürlüğe girmiş olacak. Bunun olumlu faydalarını hep beraber görmüş olacağız. Aynı zamanda 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personelimizi kadroya geçirmenin hazırlığı içerisindeyiz. Milletvekili arkadaşlarımızla bu kanun teklifinin çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro düzenlemesindeki son duruma ilişkin olarak "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" ifadeleirni kullandı.

  • ARALIK'IN SONU OLMAZ DA OCAK'IN BAŞI OLUR!

    Akbaşoğlu; "EYT’li kardeşlerimizin durumu var. Geçen sene bir söz vermiştik. 5 adım atacağız demiştik. 3’ünü yasalaştırdık. Sözleşmeli personel ve EYT’liler ile ilgili de Aralık ayının sonuna kadar yasalaştırma yapacağız demiştik. Takvim çerçevesinde Aralık’ın sonu olmaz da Ocak’ın başı olur. En fazla 1 hafta sarkma olur. Ama en geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT’li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

  • SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

    A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

  • 4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

  • "KADROLARA İLİŞKİN KARARLAR ALINDI"

    Gerçekleştirilem son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur." dedi.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi temel dayanak haline getirilerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süresi olacak." kelimelerini kullandı.

  • KABİNE TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından sözleşmeliye kadroda son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

    "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir.

    Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." dedi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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