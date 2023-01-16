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SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 2023 Sözleşmeli personele kadro ne zaman yürürlüğe girecek ve yasalaşacak, kimler kadroya alınacak?

Sözleşmeliye kadro Meclis'te! 2023 Sözleşmeli personele kadro ne zaman yürürlüğe girecek?

Sözleşmeli personele kadro için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Sözleşmeli öğretmen, memur, sağlık personeli, üniversite asistanı ve din görevlisi olmak üzere 500 bin personeli ilgilendiren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Sözleşmeliye kadro kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşte, 2023 sözleşmeliye kadroda güncel durum...

Giriş: 16.01.2023 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için geri sayım başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. 4B'li memurların 4A'lı olmasına zemin hazırlayan düzenlemeye ilişkin olarak "Sözleşmeli personele kadro ne zaman yürürlüğe girecek ve kimler kadroya alınacak?" soruları gündeme geldi. Elitaş, sözleşmeliye kadro düzenlemesinin, 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanları kapsadığını ifade etti. İşte, 2023 sözleşmeliye kadro son durum ve kadroya alınacak meslek grupları...

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Elitaş 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyurdu.

  • 28 KASIM ÖNCESİNİ KAPSIYOR!

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeliye kadro düzenlemesinin, 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanları kapsadığını ifade etti.

  • BELEDİYE ÇALIŞANLARI KAPSAMA DAHİL EDİLDİ

    Belediyelerde çalışan sözleşmelilerde 3 yıl şartı aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.

  • 'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YASALAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ'

    Elitaş "Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici'nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduk'' dedi. Sanatçılarda farklı bir düzenleme olduğunu hatırlatan Elitaş ''Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz" dedi.

  • TBMM çalışanlarının 657'ye tabi olmadığını hatırlatan Elitaş "Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek" diye konuştu.

  • SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

    A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

  • 4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

  • Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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