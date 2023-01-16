Sözleşmelilerin kadroya geçiş tasarısı TBMM'de

13 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

"SÖZLEŞMELERİN FESHEDİLME ENDİŞESİ SON BULUYOR"

Etyemez, sözleşmeli personelin kadroya alınma nedenlerini şöyle sıraladı: "Aynı işin farklı statü ve buna bağlı olarak farklı istihdam şartlarında yapılması, sözleşmeli istihdamın güvenceden yoksun olduğuna dair yaygın kanaat bulunması, memurlara tanınan bazı haklardan (kurum içi/kurumlar arası yer değişikliği, unvan değişikliği, görevde yükselme) yararlanabilmek, 3+1 sistemi kapsamında olanların 3 yılın sonunda kadroya geçmesine rağmen diğer 4/B'li personelin emekli olana kadar aynı unvanda kalabilmesi, mahalli idarelerde seçim dönemleri sonrası sözleşmelerin feshedilme endişesi, geçmişte yasal düzenlemeler ile sözleşmeli personelin kadroya geçirilmiş olması."

Etyemez, 2007'de kamuda geçici işçi olarak görev yapan 214 bin çalışanın, sürekli işçi veya sözleşmeli personel statüsüne geçmesini sağladıklarını, 2005-2010'da 20 bin vekil din görevlisinin, 2011-2013'te 300 bini aşkın sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğini anımsattı.

458 BİN 615 ÇALIŞAN KADROLU OLUYOR

AK Parti'li Halil Etyemez, 2018'de yapılan düzenlemeyle 725 bin taşeron personelin kadro sorununun çözüldüğünü vurgulayarak "Şimdi ise 458 bin 615 çalışanımızı kapsayan büyük bir çalışmaya hep birlikte imza atıyoruz" dedi.

Teklifin maddelerine dair bilgiler veren Etyemez, "Proje bazlı işlerde, 1 yıldan az süreli hizmetlerde, yabancı uyruklu personel istihdam edilmesini gerektiren hizmetlerde, yurt dışı teşkilatında çalışanların kadroya geçemeyecek, sözleşmeli olarak çalışmaya devam edecek. Bu istisnalar dışında işe alınan sözleşmeli personel 3 yılın sonunda talepleri halinde kadroya geçebilecek. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl, kadroya geçtikten sonra 1 yıl olmak üzere toplam 4 yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra naklen atanabilecek. Sözleşmeli olarak geçirilen süreler, memuriyet derece ve kademesinde değerlendirilecek. Kadroya atanma talebinde bulunmayanlar sözleşmeli olarak kalacak" şeklinde konuştu.

Sözleşmeli personele memurlarda uygulandığı şekliyle disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin düzenleme yapıldığını belirten Etyemez, kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha üst bir disiplin cezası verilmesini gerektiren hallerde disiplin kurulunun kararı üzerine atamaya yetkili amirin onayı ile sözleşmeli personelin görevine son verilebileceğini anlattı.

2 BİN 495 SANATÇI BULUNUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda 4/B maddesine göre 1 yıldan az süreli görev yapan solist sanatçılar, sahne üstü ve gerisindeki personelin, güvenceli statüde istihdam edilmelerinin sağlanacağını kaydeden Etyemez, bu kapsamda da 2 bin 495 sanatçı bulunduğunu açıkladı.

Mahalli idarelerde sözleşmeli personel alımında, memurlarda olduğu gibi KPSS şartı getirileceğini vurgulayan Etyemez, "Bu personel sözleşmeli 3 yıl, kadroya geçtikten sonra 1 yıl olmak üzere toplam 4 yıl süreyi tamamladıktan sonra naklen atanabileceklerdir. Üç yıl çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli personel talepte bulunmaları halinde memur kadrolarına atanacaktır" diye konuştu.

Etyemez, teklifle 28 Kasım 2022 öncesinde işe girenlerin kadroya geçişlerinin düzenlendiğine işaret etti.

Komisyonda, Etyemez'in sunumunu tamamlamasının ardından teklifin görüşmelerine geçildi.