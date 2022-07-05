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Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek 2022? AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan kritik açıklama geldi

Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek 2022? Emin Akbaşoğlu'ndan kritik açıklama geldi

Sözleşmeli personel alımları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak Emin Akbaşoğlu'ndan kritik bir açıklama geldi. Peki, binlerce vatandaşımızı da yakından ilgilendiren sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

05.07.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmeli personelleri ne zaman kadroya geçeceği ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, söz konusu duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

  • SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro haklarının ele alınması suretiyle yasa ile netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak.

  • Bunun akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek. 2023 başında farklı bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız.

  • 10 ay çalışmak suretiyle, 2 ayı çalışmama ile geçirenler (geçici işçiler), 12 ayın tamamında çalışır duruma gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz, çözümleyeceğiz." dedi.

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