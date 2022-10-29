KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Bakan Bilgin canlı yayınlanan bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca Bakan Bilgin, çalışmalar kapsamında sadece 4B'lilerin kadro düzenlemesine dâhil olacağını belirtti.