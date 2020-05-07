AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı. Pakdemirli, "Ülkemiz salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülke. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü altyapımızla toplumumuzun her bir ferdinin desteği ve özverisiyle Amerika'dan da Avrupa'dan da daha iyi bir mücadele vermekteyiz. Tarım orman sektörü de pandemi sürecinde büyük bir gayret ve emek ortaya koyarak ülkemizin dik duruşuna omuz verdi, ciddi katkılar sağladı."Pakdemirli: "2020 yılında desteklemelerimizde toplamda yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize yani tarımsal desteklere ayırdık." dedi

Bakan Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız." dedi.