Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayan ve 10 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanan öğretmen sözlü sınav sonuçlarında süreç tamamlandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri atama sonuçları sonrası gündeme geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Ardından, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir."
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
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e-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan sözleşmeli öğretmenlik atamaları için MEB tarafından ayrıca kılavuz yada bilgilendirme yayınlanması bekleniyor.
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