Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI || MEB kılavuzu ile 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır, atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için son gün! MEB kılavuzu ile 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır?

        Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre sözleşmeli öğretmenlerin tercih işlemleri için verilen süre sona eriyor. Tercih yapan öğretmenler, sonuç araştırmasına geçerken, henüz tercihte bulunmayan öğretmenler ise işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, MEB kılavuzu ile sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır, atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih ekranı ve atama sonuç tarihi hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 07:53 Güncelleme: 20.11.2024 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          14 Kasım’da başlayan sözleşmeli öğretmen tercih işlemleri için son güne girildi. Tercih yapan öğretmenler, atama sonuç tarihi için araştırmalarına başlarken, henüz tercihte bulunmayan adaylar ise işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. ‘’MEB kılavuzu ile 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır, atama sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ soruları gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu inceleniyor. İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmen tercih ekranı ve atama sonuç tarihi haberimizde…

        • 2

          MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

          Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

          Kılavuza göre sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

        • 3

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH HAKKI NE KADAR?

          Sözlü sınavda en az 60 puan almış olan adaylar, 40 farklı eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

          Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.

        • 5

          ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sözleşmeli öğretmen tercih atama sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

          Atama sonuçları, ataması gerçekleştirilenlerin başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla bildirilecek.

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

          Atamalar 1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

          Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınav puanının % 50’si alınarak hesaplanacaktır.

        • 7

          PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE...

          Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

          Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        A Mill Takım'a Karadağ şoku!
        A Mill Takım'a Karadağ şoku!
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Trafikte saldırıya uğradı
        Trafikte saldırıya uğradı
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
        Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        Montella'dan zemin eleştirisi!
        Montella'dan zemin eleştirisi!
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin soruları yanıtladı
        "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin soruları yanıtladı
        Habertürk Anasayfa