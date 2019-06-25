20 bin alımı olacak olan sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınavları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sözlü mülakatlar 12 Haziran 2019 tarihinde başlamıştı. 30 Haziran'a kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. İşte merakla beklenen mülakat sınavı sonuçlarıyla ilgili detaylar haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2019

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınavı sonuçları 4 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının saat 14.00 gibi açıklanması bekleniyor.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

ATAMALAR NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.