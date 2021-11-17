Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla müjdesini verdiği 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar başladı. 2022 Ocak ayında gerçekleşecek öğretmen ataması tercihlerine katılmak isteyen adayların sözlü sınavlardan 60 puan ve üzeri alması gerekiyor. İşte henüz sözlü sınava girmemiş adaylar tarafından merak edilen Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat tarihleri

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021 tarihinde başladı. Sözleşmeli öğretmenlik ataması için başvuran adaylar 27 Kasım 2021 tarihine kadar mülakata katılabilecek.

E-DEVLET 2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak.

Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANI KAÇ?

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi. En fazla atama, 2 bin 831 atama ile sınıf öğretmenliği branşına yapılırken, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce’de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe’de 1300, özel eğitim branşında 1118, fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90’ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.

Öğretmen Atama Takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 VE 2021 KPSS puanları geçerli olacak.