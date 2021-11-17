Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla müjdesini verdiği 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar başladı. 2022 Ocak ayında gerçekleşecek öğretmen ataması tercihlerine katılmak isteyen adayların sözlü sınavlardan 60 puan ve üzeri alması gerekiyor. İşte henüz sözlü sınava girmemiş adaylar tarafından merak edilen Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat tarihleri
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021 tarihinde başladı. Sözleşmeli öğretmenlik ataması için başvuran adaylar 27 Kasım 2021 tarihine kadar mülakata katılabilecek.
E-DEVLET 2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak.
Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANI KAÇ?
60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi. En fazla atama, 2 bin 831 atama ile sınıf öğretmenliği branşına yapılırken, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce’de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe’de 1300, özel eğitim branşında 1118, fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90’ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.
Öğretmen Atama Takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 VE 2021 KPSS puanları geçerli olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!