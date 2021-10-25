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Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, sözlü sınavlar ne zaman? 15 bin Öğretmen atama takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu 15 bin öğretmen ataması ile ilgili sözlü sınav tarihleri araştırılıyor. MEB tarafından yayınlanan 15 bin öğretmen ataması takvimine göre mülakat yerleri bugün belli olacak. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 15 Bin öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

25.10.2021 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, sözlü sınavlar ne zaman? 15 bin Öğretmen atama ta

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları için geri sayım başladı. 15 bin öğretmen ataması için branş dağılımı ve atama takvimi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. İşte sözlü sınav tarihleri

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2021 SORGULAMA

MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim tarihinde ilan edilecek.

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet adresi üzerinden tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANI KAÇ?

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi. En fazla atama, 2 bin 831 atama ile sınıf öğretmenliği branşına yapılırken, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce’de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe’de 1300, özel eğitim branşında 1118, fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90’ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.

Öğretmen Atama Takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 VE 2021 KPSS puanları geçerli olacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak.

Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek.

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