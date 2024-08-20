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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı 2024: 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi verilmişti. Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Temmuz ayında sözlü mülakata katılan öğretmen adayları Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulaması yapılıyor. Peki 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:16
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        • 1

          Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için MEB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

          Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

          Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.,

        • 3

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

          20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılacak.

          MEB öğretmenlik mülakat sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenilebilecek.

        • 4
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