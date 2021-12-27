Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınav sonucu e-Devlet sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakatları, geçtiğimiz ay yapılmıştı. Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için MEB'den gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Bu noktada, 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? Detaylar ve e-Devlet sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

27.12.2021 - 11:01 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan "Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı" duyurusu, on binlerce öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. Bilindiği gibi, sözlü sınavlar geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanmıştı. Edinilen bilgiye göre, 2021 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları bugün e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı ve diğer detaylar;

  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2021 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB'in takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak. Bakanlık, sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili bir detay ise paylaşmadı.

    Konuyla ilgili açıklama "https://personel.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden ve MEB'in sosyal medya hesaplarından yapılacak.

  • SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? 

    Sözlü sınav sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekran üzerinden sorgulama işleminizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

    Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.

    E DEVLET SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 15 BİN ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

    15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı.

  • Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.