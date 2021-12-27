Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan "Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı" duyurusu, on binlerce öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. Bilindiği gibi, sözlü sınavlar geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanmıştı. Edinilen bilgiye göre, 2021 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları bugün e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı ve diğer detaylar;