15 BİN ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi.