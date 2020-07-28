Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu binlerce öğretmen tarafından merak konusu oldu. 6 Temmuz'da başlayan sözlü mülakat sınavı sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2020

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları http://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanıyor.

http://personel.meb.gov.tr/

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.