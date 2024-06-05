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        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri zaman açıklanacak?

        dorukta. Başvurularını tamamlayan ve şartları karşılayan adaylar sözlü sınavlara katılmaya hak kazanacak. Bu kapsamda gözler "Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, mülakat yerleri zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:35
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        • 1

          20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sıra sözlü sınavlara geldi. Adaylar heyecanla "Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve başvuru sonuçlarının belli olacağı tarihe dair detaylar...

        • 2

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Başvuru sonuçları 10 Haziran Pazartesi günü adaylara sunulacak. Sonuçların ilan edildiği gün sınav giriş belgeleri de adaylarla paylaşılacak. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

        • 3

          Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başlayacak.

          Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya dair ayrıntılar ise sözlü sınav sonuçlarının ardından duyurulacak.

        • 4

          MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sözlü sınav giriş belgeleri 10 Haziran 2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

        • 5

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Sözlü sınav giriş belgeleri 10.06.2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecektir. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğrenecekler." ifadelerine yer verildi.

        • 6

          SINAVDA GEREKLİ BELGELER

          Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.

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