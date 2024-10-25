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        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB 20 bin öğretmen ataması tercihleri nasıl, nereden yapılacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih takvimini gündeme getirdi. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin başlayacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonucunda netlik kazandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:06
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        • 1

          Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanması, atama tercih takvimini gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atama tercih takvimini kamuoyunun bilgisine sundu. Böylelikle; sözleşmeli öğretmenlik atama tercih takvimi ve tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazanmış oldu. Sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak sözlü sınav başarı puanlarına göre öğretmen ataması tercihleri gerçekleşecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB 20 bin öğretmen ataması nasıl yapılacak? İşte detaylar...

        • 2

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

          "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        • 3

          - "Sonuçlar 23 Kasım'da açıklanacak"

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklanacağını kaydetti.

        • 4

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri e-devlet kullanıcı adı ve şifre ile e-devlet sistemi üzerinden alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

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