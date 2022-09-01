Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama... 20 bin öğretmen atamasında tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla atama sonuçları için kritik süreç sona erdi. 1 Eylül Perşembe yani bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen atamalar için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? İşte 2022 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları sorgulama ekranı...