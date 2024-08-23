Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları açıklandı! 2024 Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama
Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları ile ilgili beklenen haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğretmenler, başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek. İşte, 2024 Sözleşmeli öğretmen iller arası yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı…
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları erişime açıldı. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte, 2024 Sözleşmeli öğretmen iller arası yer değiştirme sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı…
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
ATAMA SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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