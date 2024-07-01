Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen mülakatları yapılıyor. 20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında başvuruların ardından mülakat aşaması gerçekleşiyor. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları hakkında detaylar
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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulanıyor. MEB tarafından belirlenen 20 ilde gerçekleşecek mülakatlar bugün gerçekleşiyor. Sözlü sınav soruları elektronik kura ile belirlenecek. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar
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MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
Geçtiğimiz yıl 7-16 Nisan tarihleri arasında mülakatlar tamamlanmış ve sözlü sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da1 hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI BAŞLADI
20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. MEB tarafından belirlenen 20 ilde gerçekleşecek mülakatlar kılavuzda belirlenen adımlara göre gerçekleşecek.
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