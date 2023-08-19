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        Haberler Gündem Eğitim Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak

        Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak

        Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 21 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:00
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        Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları başlıyor
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        MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Öğretmenler, 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında duyuru ekinde yer alan dilekçeyi doldurarak yer değişikliği başvurusunda bulunabilecekler. Başvuru tarihlerinin öğretmenlerin yaz tatili dönemi içinde olması sebebiyle dilekçeler istenilen il milli eğitim müdürlüğüne verilebilecek. Belirlenen şartlara uygun olanların atamaları gerçekleştirilerek ilgililere kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek."

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