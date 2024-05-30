Öğretmen ataması başvuruları bitiyor! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurularında sona geliniyor. 87 farklı branşta atanacak öğretmenler; KPSS notu ve sözlü sınav puanına göre değerlendirilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını açıklamış ve başvurular 20 Mayıs'ta başlamıştı. Öğretmenlik için başvuracak adayların hızlı olması gerekiyor çünkü başvuru süresinin sonuna geliniyor. Peki, sözleşmeli öğretmen başvusu nereden yapılır ve son gün ne zaman? İşte, detaylar...
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusunun başvuru tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
31 Mayıs 2024 tarihinde başvuru sistemi 16.00'ya kadar açık olacak.
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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV TARİHİ
Başvuru sonuçları ve sınav merkezleri 10 Haziran günü adaylara sunulacak. Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başlayacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya dair ayrıntılar ise sözlü sınav sonuçlarının ardından duyurulacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?
14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre; sözleşmeli öğretmen atamaları iki aşama şeklinde olacak. Karar için Resmi Gazete'de şöyle deniyor;
MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI
20-31 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak sözleşmeli öğretmen ilanına başvurmak için aşağıdaki linkten direkt başvuru ekranına erişebilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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