Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını açıklamış ve başvurular 20 Mayıs'ta başlamıştı. Öğretmenlik için başvuracak adayların hızlı olması gerekiyor çünkü başvuru süresinin sonuna geliniyor. Peki, sözleşmeli öğretmen başvusu nereden yapılır ve son gün ne zaman? İşte, detaylar...