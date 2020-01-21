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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri HEYECANI başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımları için mülakat yerlerine gözler çevrildi. MEB, 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini bugün açıklayacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek güncel açıklamalar haberimizde yer alacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SORGULAMA EKRANI
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB takvimine göre, sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak. Mülakat sınavının sonuçları 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, atama sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
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