'Sözleşmeli besicilik için yeni proje hazırladık'

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, sözleşmeli besicilik için yeni ve kapsamlı bir proje hazırladıklarını söyledi. BloombergHT'de İrfan Donat’ın sorularını yanıtlayan Kayhan, daha öncede kurumun sözleşmeli kesim uygulamalarında bulunduğunu, fakat kendilerinin daha kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, özellikle besicilerle anketler yaparak, tarafların beklentilerini ölçtüklerini ve yeni bir proje hazırladıklarını söyledi.
Kayhan, proje kapsamında oluşturulan maliyet komisyonunda üreticilerin, akademisyen ve STK’lardan temsilcilerin de yer alacağını kaydetti.''Bu sayede şeffaf ve rasyonel bir veri derleme ile hesaplamalar yapılacak'' diyen Kayhan, bu sayede maliyetin üzerinde bir fiyat garantisi sunarak, alım garantisi verdiklerini vurguladı ve bunu projenin özü olarak tanımladı.
PRİM DESTEĞİ VERİLECEK
Kayhan ''ESK tarafından alım garantisi verilen üreticiler, cayma hakkına da sahip olacaklar. Kurumla imzaladığı besicilik sözleşmesinden herhangi bir hak kaybı yaşamadan tek taraflı çekilebilecek. Kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre, üreticilere erken ya da geç kesim primleri verilebilecek. Sözleşmeli besicilik uygulamasının önemli yanlarından biri de verime dayalı olarak verilecek teşvik primleri olacak. Kilogram başına prim verilecek. Birim hayvandan en yüksek miktarda et üretimi amaçlanıyor böylelikle en yüksek karkası alan en yüksek primi de almış olacak. 350 ve üzeri her kilogram için 5 TL verimlilik primi verilecek” diye konuştu.
‘ÇİFTÇİNİN GELİR KAYBINA SEBEP OLACAK BİR FİYAT POLİTİKASI UYGULANMAYACAK’
Gıda Komitesinin fiyat belirlenirken bir rolü olup olmayacağını sorusuna Kayhan, kendi fiyat politikalarının piyasadaki şartlara göre revize ettiklerini ve Gıda Komitesinden de onay almadıklarını söyledi. Fakat ülkedeki enflasyon ile mücadele programını takip ettiklerini ve üretimi daraltacak herhangi bir pozisyona girmeyi doğru bulmadıklarını belirtti. ''Çiftçinin gelir kaybına sebep olacak bir fiyat politikası uygulanmayacak'' dedi.
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