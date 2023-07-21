Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem SÖZEL PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER 2023 | TS Sözel puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

        Sözel puanı ile alım yapan bölümler neler? İşte 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

        TS Sözel puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması araştırmaları hız kazandı. 20 Temmuz Perşembe günü açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından adayların tercih süreci başlayacak. Milyonlarca öğrenci tarafından merakla sorgulanan sözel puanı ile alım yapan bölümler YKS tercih robotu ile kolayca görüntülenebilecek. İşte 2023 Sözel puanıyla alan 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sözel puanı ile alım yapan bölümler, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından TS Sözel puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması araştırılmaya başlandı. İşte 2023 sözel puanı ile alım yapan bölümleri....

        • 2

          4 YILLIK SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

          Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)

          Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

          Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SÖZ)

          Coğrafya (4 Yıllık) (SÖZ)

          Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

          Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (SÖZ)

          Çerkez Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (SÖZ)

          Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) (SÖZ)

          El Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)

          Film Tasarımı ve Yazarlığı (4 Yıllık) (SÖZ)

          Film Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)Film Tasarımı ve Yönetmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

          Fotoğraf (4 Yıllık) (SÖZ)

        • 3

          Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) (SÖZ)

          Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)

          Gazetecilik (4 Yıllık) (SÖZ)

          Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)

          Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)

          Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)

          Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)

          Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

          Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)

          Halkla İlişkiler (4 Yıllık) (SÖZ)

          Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)

          Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) (SÖZ)

          İlahiyat (4 Yıllık) (SÖZ)

          İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)

          İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)

          İletişim Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)

          İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)

          İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)

          İslam Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)

          İslami İlimler (4 Yıllık) (SÖZ)

          Kazak Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

        • 4

          Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)

          Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)

          Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

          Medya ve Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)

          Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)

          Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

          Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

          Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) (SÖZ)

          Reklam Tasarımı ve İletişimi (4 Yıllık) (SÖZ)

          Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)

        • 5

          Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)

          Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)

          Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)

          Sinema ve Dijital Medya (4 Yıllık) (SÖZ)

          Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) (SÖZ)

          Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

          Süryani Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

          Tarih (4 Yıllık) (SÖZ)

          Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

          Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (4 Yıllık) (SÖZ)

          Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık) (SÖZ)

          Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

          Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

          Türk Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)

          Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)

          Türkoloji (4 Yıllık) (SÖZ)

          Yeni Medya (4 Yıllık) (SÖZ)

          Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)

          Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)

          SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı