Sözel puanı ile alım yapan bölümler neler? İşte 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması
TS Sözel puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması araştırmaları hız kazandı. 20 Temmuz Perşembe günü açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından adayların tercih süreci başlayacak. Milyonlarca öğrenci tarafından merakla sorgulanan sözel puanı ile alım yapan bölümler YKS tercih robotu ile kolayca görüntülenebilecek. İşte 2023 Sözel puanıyla alan 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak edilenler...
- 1
Sözel puanı ile alım yapan bölümler, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından TS Sözel puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması araştırılmaya başlandı. İşte 2023 sözel puanı ile alım yapan bölümleri....
- 2
4 YILLIK SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SÖZ)
Coğrafya (4 Yıllık) (SÖZ)
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Çerkez Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (SÖZ)
Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) (SÖZ)
El Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Film Tasarımı ve Yazarlığı (4 Yıllık) (SÖZ)
Film Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)Film Tasarımı ve Yönetmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Fotoğraf (4 Yıllık) (SÖZ)
- 3
Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) (SÖZ)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Gazetecilik (4 Yıllık) (SÖZ)
Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)
Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)
Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkla İlişkiler (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) (SÖZ)
İlahiyat (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim Sanatları (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) (SÖZ)
İslam Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)
İslami İlimler (4 Yıllık) (SÖZ)
Kazak Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
-
- 4
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SÖZ)
Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Medya ve Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SÖZ)
Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) (SÖZ)
Reklam Tasarımı ve İletişimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Reklamcılık (4 Yıllık) (SÖZ)
- 5
Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ)
Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Sinema ve Dijital Medya (4 Yıllık) (SÖZ)
Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) (SÖZ)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Süryani Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Tarih (4 Yıllık) (SÖZ)
Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (4 Yıllık) (SÖZ)
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık) (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Türk Halkbilimi (4 Yıllık) (SÖZ)
Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ)
Türkoloji (4 Yıllık) (SÖZ)
Yeni Medya (4 Yıllık) (SÖZ)
Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SÖZ)
Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ)