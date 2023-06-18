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SÖZEL BÖLÜM TS TABAN PUANLARI 2023: YKS TS Sözel puanı ile öğrenci alan bölümler neler? 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları

2 ve 4 yıllık TS sözel bölümleri ve taban puanları

YKS'nin ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü itibarıyla tamamlandı. Gözler ikinci ve üçüncü oturuma çevrilirken sınav katılımcıları tarafından taban puanları araştırmaları başladı. Sözel puanla tercih yapılarak yerleşilen üniversite bölümleri için araştırmalar yapan adaylar için merak edilenleri haberimizde derledik. İşte YKS TS sözel puanla öğrenci alan bölümler ile başarı sıralaması...

Giriş: 18.06.2023 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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